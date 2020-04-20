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20.04.2020 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число жертв коронавируса в Ингушетии выросло до семи

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Количество скончавшихся от коронавируса жителей Ингушетии увеличилось до семи, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Всем умершим было больше 60 лет. Некоторые из них поздно обратились к врачам.

В Ингушетии, по данным на 19 апреля, за сутки подтвердился диагноз у 42 новых пациентов. Всего насчитывается 269 заболевших коронавирусом, при этом 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 22 жителя республики.

С понедельника в регионе ужесточаются меры контроля за соблюдением режима самоизоляции, так как многие граждане сознательно нарушают его. Даже справляют свадьбы. Наряды полиции, проводящей рейды, будут усилены.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Распространение коронавируса COVID-19

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