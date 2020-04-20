Число жертв коронавируса в Ингушетии выросло до семи

Количество скончавшихся от коронавируса жителей Ингушетии увеличилось до семи, сообщает РИА Новости.

Всем умершим было больше 60 лет. Некоторые из них поздно обратились к врачам.

В Ингушетии, по данным на 19 апреля, за сутки подтвердился диагноз у 42 новых пациентов. Всего насчитывается 269 заболевших коронавирусом, при этом 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 22 жителя республики.

С понедельника в регионе ужесточаются меры контроля за соблюдением режима самоизоляции, так как многие граждане сознательно нарушают его. Даже справляют свадьбы. Наряды полиции, проводящей рейды, будут усилены.