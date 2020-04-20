Дорожный инцидент оставил без газа два села в Дагестане

Специалисты газовой службы в Буйнакском районе Дагестана восстанавливают газоснабжение, прерванное из-за ДТП, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

В районе населенного пункта Буглен автомобиль наехал на надземный газопровод высокого давления. В результате частично разошелся сварной шов на трубе.

Возгорания на месте не было. Авария локализована.

Всего в зону отключения попали 4295 абонентов в населенных пунктах Нижнее Казанище и Буглен. Восстановительные работы планируют завершить к 18:00.