Два города Дагестана закрыли въезд из-за коронавируса

В Дагестане два города - Кизилюрт и Хасавюрт, в которых проживают около 180 тысяч человек, ввели ограничение на въезд автотранспорта на территорию муниципалитетов. Запрет не распространяется только на машины служб жизнеобеспечения и автомобили с продовольственными товарами и медикаментами.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии Хасавюрта, все въезды в город кроме улиц Грозненская и Пролетарская заблокированы. В контрольно-пропускных пунктах сотрудники МВД проверяют документы и справку-пропуск с места работы.

В администрации Кизилюрта запрет на въезд и транспортное сообщение внутри города были введены 19 апреля.

"Междугородние и внутригородские перевозки пассажиров на автобусах и маршрутных такси также приостановлены. Нарушители режима будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Дагестане подтвержден 331 случай заражения коронавирусом и девять человек скончались.