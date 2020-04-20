На Ставрополье пьяный байкер с двумя дочерьми попал в ДТП

В Ставропольском крае пьяный водитель мопеда вместе с двумя несовершеннолетними дочерьми попал в ДТП. Одну из девочек госпитализировали, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в селе Труновском вечером 19 апреля. 29-летний отец семейства взял с собой в поездку двух своих дочерей семи и трех лет, которых посадил сзади себя. Во время движения он превысил скорость и влетел сзади в автомобиль ВАЗ-21140.

- Медицинская помощь на месте была оказана 29-летнему мотоциклисту и семилетней девочке, госпитализация понадобилась трехлетней пассажирке, - рассказали в краевом управлении Госавтоинспекции.

Выяснилось, что ни на отце, ни на его дочерях не были надеты шлемы. Более того, мужчина был без прав управления, а также, по результатам медицинской экспертизы, находился в состоянии опьянения.

По факту случившегося на мотоциклиста составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Нарушителю грозит до 15 суток ареста, а также штраф в 30 тысяч рублей.