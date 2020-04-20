В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Кабардино-Балкарии скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. Это первый случай смерти от COVID-2019 в республике, сообщили в оперативном штабе КБР по борьбе с коронавирусом на странице в Instagram.

Сообщается, что в больницу Нальчика пациентка, который было 79 лет, обратилась 18 апреля. При этом симптомы болезни у нее проявились еще 12 апреля.

- Женщина 1941 года рождения экстренно поступила 18 апреля в ГКБ№ 2 с жалобами на одышку в покое, усиливающуюся при физической нагрузке, кашель с мокротой, слабость, повышение температуры тела до 39, чувство нехватки воздуха, боль в мышцах, - заявили в оперштабе.

Компьютерная томография показала поражение легких на 60 процентов. А врачи поставили диагноз - вирусная пневмония, однако к тому моменту результаты анализов на COVID-19 были еще не готовы.

Подтверждение на наличие коронавируса появилось только в день смерти женщины. Сообщается, что она также страдала и другими заболеваниями - хронической сердечной недостаточностью, кардиосклерозом, артериальной гипертонией.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 апреля на территории Кабардино-Балкарии зафиксировано 152 случаев COVID-19. Выздоровели восемь человек.