В КЧР нашли тела убитой женщины и двух детей

В Черкесске следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения тел трех местных жителей, сообщает пресс-служба СК.

Утром в квартире одного из домов города с множественными колото-резаными повреждениями обнаружены тела 65-летней женщины и двух детей. В совершении преступления подозревается 64-летний местный житель, проживавший совместно с убитыми. Мужчину доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил медицинские и криминалистические экспертизы и изъял предполагаемое орудие убийства и иные следы преступления.

Вопрос о проведении следственных действий с подозреваемым и избрании в отношении него меры пресечения решается с учетом состояния его здоровья.