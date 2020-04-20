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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что наша жизнь? Онлайн!

Театры ищут способы компенсации убытков
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Сфера культуры оказалась одной из первых попавших под удар сегодняшних реалий. Пока очевидно одно: латать финансовые дыры театрам, оказавшимся в условиях самоизоляции, придется еще долго.
Директор "Балтийского дома" Сергей Шуб: "Апрель продержимся. Что будет дальше - трудно сказать". Фото: РИА Новости Директор "Балтийского дома" Сергей Шуб: "Апрель продержимся. Что будет дальше - трудно сказать". Фото: РИА Новости
Директор "Балтийского дома" Сергей Шуб: "Апрель продержимся. Что будет дальше - трудно сказать". Фото: РИА Новости

Театрам особенно тяжело: средства от продажи билетов составляют порядка 65 процентов всего бюджета, отмечает директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. "В месяц наш доход от продажи билетов обычно исчислялся 9,5-10 миллионами рублей, - говорит он. - Государственное финансирование - 12 миллионов. Заработанные деньги большей частью шли на добавки к зарплатам сотрудников (артист получал в зависимости от количества сыгранных спектаклей). Сейчас спектаклей нет. Но чтобы сохранить труппу, мы решили платить всем актерам поровну - примерно по 45 тысяч рублей . Апрель продержимся. Что будет дальше - трудно сказать. Что-то у нас есть, как говорится, в заначке - средства, которые мы планировали тратить на новые спектакли и проекты. Теперь придется все это проедать".

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Такое положение дел типично для театров Петербурга. Виктор Минков, директор и художественный руководитель театра "Приют комедианта", говорит: "Не секрет, что в этом году из бюджета не было выделено ни копейки на создание новых постановок. Спектакль "Русская классика", который мы довели до финала за день до введения всеобщей изоляции, сделан полностью на свои заработанные средства. Знал бы я, что так сложится, не выпускал бы премьеру, а приберег бы деньги. Бюджет постановки покрыл бы три месяца выплат зарплаты сотрудникам".

О том, что всем театрам придется перейти на режим экономии, говорит и Юрий Шварцкопф, директор Театра музыкальной комедии, председатель Санкт-Петербургского совета директоров театров. Недополученный доход от карантина с 17 по 31 марта лишил его театр 45 миллионов рублей. К этим убыткам следует прибавить еще 15 миллионов, которые придется вернуть зрителям, возвращающим билеты.

Но эту ситуацию большинство театров воспринимает как новый вызов, с которым они надеются справиться. Одним из главных инструментов для победы руководители называют онлайн-проекты. Онлайн-экскурсии по закулисью, чтение любимыми артистами "сказок на ночь", трансляции лучших современных и легендарных спектаклей...

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Можно ли на этом заработать?

Театральные менеджеры относятся к идее сдержанно. "Трансляция записанных спектаклей - палка о двух концах, - отмечает Юрий Шварцкопф. - Где гарантия того, что, посмотрев спектакль в записи, зритель захочет еще раз прийти на него вживую?"

Другая проблема - сложности с авторскими правами и отсутствие отработанного механизма продажи билетов на такие онлайн-трансляции. Однако большинство руководителей видят онлайн-режиме другие несомненные плюсы. Прежде всего репутационные. Новый порядок в разы увеличил театральную аудиторию. Это раз. Второе: многие новые зрители, познакомившись с артистами "через смартфон", наверняка захотят впоследствии увидеть их на сцене.

"Сегодня нам важно завоевать зрителя на будущее", - отмечает Сергей Шуб.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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