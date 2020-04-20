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20.04.2020 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградцы из мести сожгли машину председателя гаражного общества

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде полицейские раскрыли поджог автомобиля, принадлежавшего председателю одного из гаражных обществ. Подозреваемые - двое молодых людей, которые арендовали в кооперативе боксы. По версии сотрудников полиции, поджигатели конфликтовали с потерпевшим и решили его проучить.

Инцидент произошел в феврале этого года на улице Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Злоумышленники узнали, где живет их обидчик, где он паркует свой минивэн. На "дело" вышли ночью, надели маски, облили машину бензином, подожгли и скрылись. Транспортное средство сгорело полностью.

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Сотрудники управления уголовного розыска калининградской полиции опросили местных жителей. Нашлись очевидцы, которые видели поджигателей и описали их верхнюю одежду. Это позволило установить личности подозреваемых, несмотря на скрытые под масками лица.

Сейчас молодых людей задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога". Калининградцам грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, они должны будут возместить председателю гаражного общества ущерб.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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