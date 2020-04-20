Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медицинским работникам, если те заразятся коронавирусной инфекцией в результате оказания помощи пациентам с этим диагнозом.

Выплаты получат и члены семей медицинских работников, если те вследствие выполнения своих профессиональных обязанностей станут жертвами COVID-19.

В постановлении сказано, что для обеспечения социальных гарантий медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, а также членам семей медицинских работников установлены единовременные выплаты.

Размер их таков: в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему будет предоставлена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей; если медработник вследствие заражения коронавирусом получит инвалидность, ему выплатят 500 тысяч рублей. В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.

Порядок и условия этих выплат будут определены в самое ближайшее время.