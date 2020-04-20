На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют госпиталь для больных COVID-19

Один из павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" на Васильевского острове, где когда-то проводился ПМЭФ, отдадут от госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

На площади свыше 11 тысяч квадратных метров планируется развернуть до тысячи койко-мест. Ожидается, что в госпитале будут проходить лечение пациенты с легким течением болезни.

В Петербурге больным с легкими формами COVID-19 разрешено лечиться дома. У многих заболевание и вовсе протекает бессимптомно. Но далеко не все могут позволить себе проводить этот период в домашних условиях: кто-то живет в коммунальной квартире, у кого-то есть родственники из групп риска, например, пожилые родители или беременная жена.

Сейчас пациентов с такими жизненными обстоятельствами госпитализируют в городские больницы. В перспективе граждане смогут лечиться в госпитале в павильоне "Ленэкспо".

Ожидается, что пациентов будут размещать в боксы на одного-двух человек. На площади в 280 квадратных метров развернется "санпропускник", где будут фильтроваться "чистые" и "грязные" потоки. Госпиталь планируется обеспечить всем необходимым оборудованием, включая кислородные концентраторы и томографы.