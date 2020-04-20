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20.04.2020 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области задержали "черного лесоруба"

Текст: Марина Ледяева (Новгородская область)

В Демянском районе Новгородской области полицейские задержали 39-летнего жителя деревни Жирково, которого заподозрили в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как сообщило УМВД региона, предполагаемый "черный" лесоруб в марте заготовил на территории местного лесничества множество хвойных деревьев и берез безо всяких на то оснований.

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Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценивается в сумму свыше 550 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские также выясняют, не причастен ли он к другим случаям незаконных лесозаготовок.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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