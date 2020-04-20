В Новгородской области задержали "черного лесоруба"

В Демянском районе Новгородской области полицейские задержали 39-летнего жителя деревни Жирково, которого заподозрили в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как сообщило УМВД региона, предполагаемый "черный" лесоруб в марте заготовил на территории местного лесничества множество хвойных деревьев и берез безо всяких на то оснований.

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценивается в сумму свыше 550 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские также выясняют, не причастен ли он к другим случаям незаконных лесозаготовок.