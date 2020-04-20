Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы

В Северной столице ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты по случаю 75-летия Победы, сообщает официальный сайт правительства города.

Денежные выплаты получат 347183 петербуржцев. Эти средства, которые в общей сумме составляют 1,4 миллиардов рублей, уже выделены из городского бюджета.

В самые ближайшие дни банки перечислят деньги 214 988 получателям. Тем ветеранам, кто получает пенсии через почтовые отделения (их число составляет сегодня 132195 человек), выплата будет доставлена на дом, начиная с 20 апреля.

Напоминаем, что за счет средств бюджета Санкт-Петербурга выплаты по 7000 рублей предоставляются инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, а также лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участникам боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

По 4000 рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 3000 рублей будет выплачено лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, и не относящимся к гражданам указанных выше категорий.

Право на единовременную денежную выплату предоставлено гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Предполагается, что деньги будут выплачены до конца апреля.