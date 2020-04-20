Петербуржец устроил поножовщину в продуктовом магазине

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства поножовщины в продуктовом магазине на Ленинском проспекте. Ранения получили два человека.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, обвинение предъявлено 37-летнему мужчине, уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

По предварительным данным, нападавший был знаком со своими жертвами. В магазин трое мужчин пришли вместе, причем один был пьян. В процессе выбора покупок мужчины поссорились, и один из них достал нож и стал бить своих приятелей.

В итоге один знакомый отделался царапинами, а второму потребовалась серьезная медицинская помощь. Сейчас его жизнь вне опасности.

Нападавшего задержали. На время расследования его заключили под стражу.