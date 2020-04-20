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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Охота к жизни

Разрешения на охоту в северных регионах получат только местные жители
Текст: Елена Мационг (Архангельск - Ханты-Мансийск) , Марина Ледяева (Архангельск - Ханты-Мансийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Разрешения на весеннюю охоту на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа, а также ХМАО - Югры в новом сезоне получат только жители этих регионов. Туристам с ружьями из других уголков страны и зарубежья придется подождать до победы над коронавирусом.
Для местных охота вовсе не хобби, а возможность выжить. Фото: РИА Новости Для местных охота вовсе не хобби, а возможность выжить. Фото: РИА Новости
Для местных охота вовсе не хобби, а возможность выжить. Фото: РИА Новости

В НАО решение ограничить круг охотников местными жителями обосновали тем, что для них это не просто хобби, но и возможность пополнить продовольственные запасы в непростое время. Весенняя охота на водоплавающих птиц в округе будет проходить с 16 по 25 мая. Одно разрешение позволит добыть до 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. За право охоты надо будет заплатить 650 рублей госпошлины или 455 рублей при электронном оформлении.

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В Ненецком округе каждую весну охотятся на перелетных птиц. Сначала они появляются над полуостровом Канин, где пролегает беломорско-балтийская птичья трасса. Здешняя тундра становится для гусей "базой отдыха" на трудном пути к местам гнездования. В обычные весны сюда приезжали охотники-туристы из разных регионов страны. Но в этом году для них ввели ограничения на въезд и ввоз охотничьего оружия в мае и июне.

В Архангельской области туристов на охоту также не ждут, а местных жителей просят захватить с собой не только ружье, но и паспорт с регистрацией. Жители южных районов Поморья смогут добывать пропитание меткостью с 1 по 10 мая, северных - с 7 по 16 мая. На Новой Земле сезон пройдет с 31 мая по 9 июня. Минприроды региона предупредило стрелков, что им придется соблюдать все санэпидмедправила, то есть охотиться с чистыми руками и на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Разрешения на охоту в НАО и Поморье также будут выдаваться с соблюдением этих противовирусных мер.

С 1 мая разрешили охотиться и местным жителям в Югре. Одновременно позволили работать организациям, продающим охотничьи патроны. Но при условии, что охотники будут стороной обходить поселки на нефтяных месторождениях. Три дня назад все поселки, где живут вахтовики, объявили карантинными зонами, зайти и выйти из них практически невозможно.

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