СК изучает преступления против мирного населения Карелии в годы войны

Новости

В Сиднее открыли несколько пляжей 10:34
В Москве задержаны подозреваемые в разбое, совершенном пять лет назад 10:34
Онколог рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии 10:34
В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек 10:24
В Киргизии вводят ограничения для верующих во время месяца Рамадан 10:11
Каждый второй подросток в Ирландии испытывает сильный стресс из-за пандемии 10:10
Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа 10:08
МВД фиксирует рост мошенничеств с использованием социальной инженерии 10:04
В Саратовской области прибавилось 28 заболевших коронавирусом 10:00
Видео: российский Су-35 напугал американский самолет P-8A Poseidon 10:00
В Волжском отменили брак 70-летней гражданки с молодым мигрантом 09:59
В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа 09:59
В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий 09:57
Первый случай заражения COVID-19 выявили в Комсомольске-на-Амуре 09:56
На Ставрополье умер четвертый больной коронавирусом 09:43
На Украине наградили бывшего эсэсовца 09:40
В челябинских магазинах появились "Тележки добра" 09:37
Экс-нападающий ЦСКА вошел в число худших игроков в истории чемпионатов Англии 09:35
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком 09:31
Видео: Ижевчане исполнили с балконов "Катюшу" 09:27
Названы регионы с наибольшим приростом населения 09:27
Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов" 09:25
Как проект Собянина поддерживает пожилых и хронически больных москвичей 09:23
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром 09:23
Посольство Киргизии в РФ сообщило о мошенничестве в отношении киргизстанцев 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК изучает преступления против мирного населения Карелии в годы войны

Текст: Наталья Козлова
В центральном аппарате Следственного комитета РФ изучают архивы Великой Отечественной войны. Занимается этим Главное следственное управление и делает это, как там подчеркивают, "на постоянной основе".

Как объяснили корреспонденту "РГ", управлением проводится активная работа по установлению новых обстоятельств преступлений против мирного населения в период 1941-1945 годов и лиц, к ним причастных.

Фото: ТАСС
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии

Так, в настоящее время по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка. Поводом для нее стали рассекреченные УФСБ России по Республике Карелия материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что такие преступления срока давности не имеют.

В СК рассказали, что по свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети.
СК возбудил дело о массовых убийствах эсэсовцами в Ростовской области

В ведомстве пообещали, что после изучения рассекреченных материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка.

О том, как бесчеловечно выглядели финские лагеря для наших солдат, всю жизнь помнил и мой отец, отправленный туда студентом первого курса одного из ленинградских ВУЗов и попавший в Карелии в плен.

В Следственном комитете подчеркнули "каждое деяние, основанное на преступных идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет не должно оставаться безнаказанным. Такие преступления не имеют срока давности".

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Вторая мировая война

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Пушков ответил на критику в адрес ВОЗ
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа