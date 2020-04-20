Следком России анонсировал проверку по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку в годы Великой Отечественной войны, когда регион был оккупирован финнами.

Назначили проверку в том числе из-за рассекреченных республиканским УФСБ материалов. Согласно им, на территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" гражданского населения. В апреле 1942 года в них содержали около 24 тысяч человек. Это треть от находившихся в зоне оккупации. Подавляющее большинство - русские, белорусы, украинцы. Всего же за годы Великой Отечественной войны финны построили 14 концлагерей, через которые прошли около 50 тысяч мирных жителей.

О том, какие были условия в концлагерях, до сих пор помнят малолетние узники. Деревни Заонежского полуострова были ограждены шестью рядами колючей проволоки с подвешенными минами. На одного работающего человека выделялось 140 граммов эрзац-муки при условии выполнения нормы. Дети и старики ничего не получали. Как вспоминают сами малолетние узники, отношение к людям было ужасное. У Клавдии Патраковой (Ермилкиной) покалечен глаз и остались шрамы на лице от финской плетки. Избитый до полусмерти девятилетний Сергей Кирилин навсегда потерял слух. И таких примеров немало. Клавдия Нюппиева была в концлагере N 6 в Петрозаводске. Туда она попала восьмилетней девочкой. Кто-то сфотографировал детей из лагеря за колючей проволокой. Эта фотография известна теперь во всем мире. Ее представляли в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе. В этой группе ребятишек была и Клава Соболева. "Самым главным врагом был голод", - признается Клавдия Александровна.

Сегодня в Карелии проживают около четырех тысяч малолетних узников финских концлагерей.