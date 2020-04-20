Названы регионы с наибольшим приростом населения

В Ингушетии, Севастополе, Ленобласти, Чечне и Тюменской области зафиксирован самый высокий прирост населения в стране. Это следует из демографического рейтинга регионов, составленного РИА Новости.

Места распределялись относительно процента прироста или убыли населения в период с 2017 по 2019 годы. Также анализировались причины изменения демографической ситуации. Например, в Ингушетии, которая возглавила рейтинг, за последние три года количество жителей выросло на 5 процентов и составило на 1 января 2020 года 507,1 тысячи человек. Естественный прирост оказался на уровне 19,3 тысячи человек, еще 7 тысяч человек за это время переехали в Ингушетию.

А в Ленинградской области, оказавшейся на третьем месте рейтинга, ситуация немного иная. Здесь количество жителей выросло на 4,7 процента и составило 1 миллион 875 тысяч человек. Но при этом рост обусловлен миграцией, сюда переехало 112 тысяч человек, а естественная убыль населения составила 28,4 тысячи человек.

Естественная убыль зафиксирована и в Московской области, она оказалась на уровне 30,2 тысячи человек, а миграционный прирост - 298,7 тысяч человек. В общей сложности население региона выросло на 3,6 процента, это шестое место рейтинга.

Москва заняла девятую строчку списка, население столицы увеличилось на 2,4 процента. Сейчас в городе проживает 12 миллионов 678 тысяч человек. Естественный прирост составил 41,6 тысяч человек, также в столицу с 2017 года переехали 257,3 тысячи человек.

Петербургскую прописку за последние три года получили 106,8 тысячи человек, которые приехали из других стран и регионов. Также в Северной столице зафиксирован естественный прирост в 10,1 тысячи человек. На 1 января 2020 года население города составляло 5 миллионов 398 тысяч человек, в демографическом рейтинге город занял 11-ю строчку.

Регионом, где сильнее всего сокращается количество населения, признан Магаданский край. Здесь число жителей за три года сократилось на 3,7 процента и составило 141 тысячу человек. Естественная убыль составила 600 человек, еще 4,8 тысячи жителей приняли решение переехать в другие регионы.

Похожая тенденция зафиксирована в Еврейской автономной области, население которой снизилось на 3,6 процента.

Также в числе регионов с самой высокой убылью населения оказалась Республика Коми. За последние три года отсюда переехали 26,5 тысячи жителей, в основном люди покидали поселки за Полярным кругом в районе Инты и Воркуты. Население региона сократилось на 3,5 тысячи человек.