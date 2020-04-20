Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать COVID-19

Международная группа ученых, в которую вошли исследователи из СПбГУ, Института цитологии РАН и Университета Цинхуа (Китай) приступила к исследованию пептида, который может заблокировать связывание коронавируса с клетками человека и открыть путь к созданию лекарства от COVID-19.

Строение коронавируса, в том числе и SARS-CoV-2, изучили уже многие. Для связывания с клетками человека, коронавирус применяет шипы, на поверхности которых формируется белок-рецептор. Он связывается с особым ферментом.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, около месяца назад китайские исследователи изучили структуру этого фермента и на основании обнародованных данных ученые из Массачусетского технологического института выявили пептид из 23 аминокислотных остатков. Предварительно, этот пептид может остановить процесс связывания вируса с клеткой организма.

Сейчас его изучают петербургские и китайские ученые. Главная проблема в том, что при создании пептидов далеко не всегда удается предугадать их физико-химические свойства. Поэтому, как отмечается в релизе СПбГУ со ссылкой на сотрудника кафедры биохимии и лаборатории трансляционной медицины вуза, кандидата медицинских наук, Ольгу Рогачеву, нередко созданные пептиды связываются не только с теми белками, для которых их синтезировали, но и с другими. При такой ситуации пептид, получивший название SBP1, может в лучшем случае не добраться до своей цели и оказаться бесполезен, а в худшем, он может и навредить организму. Поэтому сейчас исследовательская группа изучает все возможные реакции пептида, в частности, будут проводиться тестирования на неспецифическое связывание с рядом тестовых белков.

- Вероятность того, что SBP1 специфически, то есть как ключ к замку, подойдет к какому-то постороннему рецептору и сможет запустить некие непредвиденные процессы в клетке, очень мала, но полностью исключить ее тоже нельзя, - говорит Ольга Рогачева.

Между тем, если выяснится, что с никакими другими белками пептид не связывается и у него нет никаких неспецифических свойств, то его возможно будет использовать для создания лекарства от коронавирусной инфекции.