В Ленобласти муниципальный чиновник заразился COVID-19

В Выборгском районе Ленинградской области один из сотрудников администрации сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все чиновники, которые с ним контактировали, перешли на удаленную работу, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На данный момент в Ленинградской области зафиксировано 454 случая COVID-19, девять человек выздоровели.

В Выборгском районе выявлено 100 заболевших, причем девять положительных проб подтверждено за минувшие сутки.

Печальное лидерство по числу случаев COVID-19 удерживает Всеволожский район Ленобласти, где заболевание подтверждено у 218 человек.