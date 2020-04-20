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20.04.2020 18:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Медицинские работники Архангельской области начали получать ежемесячные региональные доплаты за лечение больных коронавирусной инфекцией.

На выплаты медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку выделено более 44 миллионов рублей из федерального бюджета и 49 миллионов рублей - из областного. Об этом сообщил на своем первом брифинге для СМИ врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

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- Медперсонал сегодня фактически стоит на передовой, поэтому ему необходима дополнительная поддержка. В общей сложности на выплаты медицинским работникам области выделено свыше 93 миллиона рублей. Кроме того, область дополнительно направит 7,2 миллиона рублей на выплаты сотрудникам лабораторий, водителям скорой медицинской помощи и уборщикам стационаров, в которых лечатся больные коронавирусной инфекцией, - отметил Александр Цыбульский.

Региональная доплата медицинским работникам рассчитывается исходя из среднего заработка по области: врачи стационаров получат весь его размер, врачи скорой помощи и первичного звена - 80 процентов этой суммы, медсестры стационаров - 50 процентов, средний медперсонал "скорой" - 40 процентов, сотрудники по приему вызовов - 20 процентов.

Эти доплаты будут суммироваться с выплатами из федерального бюджета, которые медработники будут получать в течение трех месяцев из федерального бюджета - от 25 тысяч для фельдшеров и водителей скорой помощи до 80 тысяч для врачей стационаров.

На выплаты за работу с больными COVID-19 будут начисляться северные надбавки. По расчетам минздрава Архангельской области, врач, который лечит пациента с коронавирусной инфекцией в районе Крайнего Севера, будет получать доплату в размере 266 тысяч рублей сверх заработной платы. Медсестре, работающей в таких же условиях, станут выплачивать по 155 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты медикам не будут облагаться подоходным налогом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Распространение коронавируса COVID-19

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