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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Расследование продолжится

В СКР изучат документы о преступлениях оккупантов в Карелии
Текст: Наталья Козлова, Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
В центральном аппарате Следственного комитета РФ изучают архивы Великой Отечественной войны. Занимается этим Главное следственное управление и делает это, как там подчеркивают, "на постоянной основе".

Как объяснили корреспонденту "РГ", управлением проводится активная работа по установлению новых обстоятельств преступлений против мирного населения в период 1941-1945 годов и лиц, к ним причастных.

Фото: GettyImages
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Так, в настоящее время по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка. Поводом для нее стали рассекреченные УФСБ России по Республике Карелия материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.

В СК рассказали, что по свидетельствам узников концлагерей за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети.

В ведомстве пообещали, что после изучения рассекреченных материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка.

О том, как бесчеловечно выглядели финские лагеря для наших солдат, всю жизнь помнил и мой отец, отправленный туда студентом первого курса одного из ленинградских ВУЗов и попавший в Карелии в плен.

В СК подчеркнули: "такие преступления не имеют срока давности".

Общество История Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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