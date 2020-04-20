В СКР изучат документы о преступлениях оккупантов в Карелии

В центральном аппарате Следственного комитета РФ изучают архивы Великой Отечественной войны. Занимается этим Главное следственное управление и делает это, как там подчеркивают, "на постоянной основе".

Как объяснили корреспонденту "РГ", управлением проводится активная работа по установлению новых обстоятельств преступлений против мирного населения в период 1941-1945 годов и лиц, к ним причастных.

Так, в настоящее время по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка. Поводом для нее стали рассекреченные УФСБ России по Республике Карелия материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны.

В СК рассказали, что по свидетельствам узников концлагерей за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети.

В ведомстве пообещали, что после изучения рассекреченных материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка.

О том, как бесчеловечно выглядели финские лагеря для наших солдат, всю жизнь помнил и мой отец, отправленный туда студентом первого курса одного из ленинградских ВУЗов и попавший в Карелии в плен.

В СК подчеркнули: "такие преступления не имеют срока давности".