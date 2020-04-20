Под Туапсе местные жители нашли 17 боеприпасов времен войны

За минувшую неделю местные жители на берегу реки и в лесных массивах Туапсинского района обнаружили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, их сотрудники - взрывотехники ОМОН - четыре раза выезжали на сообщения об обнаружении опасных предметов, среди которых оказались разнокалиберные минометные мины и артиллерийские снаряды, а также гранаты. После обследования и идентификации боеприпасы транспортировали в карьер, где уничтожили.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы и никого к нему не подпускать. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать или переносить.