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20.04.2020 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Туапсе местные жители нашли 17 боеприпасов времен войны

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани

За минувшую неделю местные жители на берегу реки и в лесных массивах Туапсинского района обнаружили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, их сотрудники - взрывотехники ОМОН - четыре раза выезжали на сообщения об обнаружении опасных предметов, среди которых оказались разнокалиберные минометные мины и артиллерийские снаряды, а также гранаты. После обследования и идентификации боеприпасы транспортировали в карьер, где уничтожили.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы и никого к нему не подпускать. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать или переносить.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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