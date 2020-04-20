Под Волгоградом будут судить торговцев тяжелыми наркотиками

В Городищенский районный суд поступило уголовное дело о покушении на сбыт двух килограммов тяжелых синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Обвинение предъявили 24-летней жительнице Самары и двум ее 19-летним знакомым. По версии следствия, в начале ноября прошлого года сообщники, получив через интернет указания от куратора, прибыли на автомобиле в Тульскую область. У них были координаты тайника. В лесополосе рядом с городом Суворов они забрали производные N-метилэфедрона.

Наркотики обвиняемые расфасовали на более мелкие партии и планировали перевезти для дальнейшего сбыта в Волгоградской области и Кабардино-Балкарской Республике. Однако злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Вину фигуранты уголовного дела полностью признали. Ожидать суда они будут, находясь под стражей. Санкция статьи УК "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ" предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.