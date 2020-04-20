Спецкор "РГ" проверила, можно ли от крови донора заразиться COVID-19

Новости

На Камчатке назначен врио председателя правительства края 05:25
В Хабаровском крае скончался пятый пациент с COVID-19 05:18
В Бурятии подтверждено 125 случаев заражения COVID-19 05:17
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16 04:56
Полеты в стратосферу будут совершать из Приамурья 04:49
В Приморье назначен новый министр цифрового развития 04:34
Сенаторы США предложили новый пакет антикризисных мер 04:31
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе "антибактериального" мыла 04:21
Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом 03:56
Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге 03:54
Президент Чехии заявил о желании оставить границы закрытыми еще на год 03:51
При стрельбе в Канаде погибли 13 человек 03:01
В США число случаев COVID-19 превысило 750 тысяч 02:43
Зараженный лихорадкой Эбола пациент сбежал из медцентра в ДР Конго 01:56
В Канаде нейтрализован подозреваемый в массовой стрельбе в городке Портапик 00:32
Москвичи получили ошибочные уведомления об аннулировании пропусков 00:21
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 19.04.2020
Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая 19.04.2020
Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 19.04.2020
Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году 19.04.2020
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет 19.04.2020
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ" 19.04.2020
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве 19.04.2020
Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса 19.04.2020
На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота 19.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 03:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спецкор "РГ" проверила, можно ли от крови донора заразиться COVID-19

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
После введения режима самоизоляции число желающих сдать кровь уменьшилось. Доноры со стажем переживают, что их оштрафуют за передвижения, а новички не понимают, как сейчас сдавать кровь? Ведь COVID-19 может долгое время себя не проявлять.
Фото: Дмитрий Дадонкин Фото: Дмитрий Дадонкин
Фото: Дмитрий Дадонкин

Можно ли случайно кого-то заразить или заболеть самому при сдаче крови? На вопросы "РГ" ответил и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Областной центр крови" Владимир Мещеряков. Чтобы задать их мне пришлось стать донором, чтобы узнать все изнутри.

Доноры плазмы с антителами на COVID-19 получат выплаты

В Центр крови меня пригласили к 8 утра. В холле уже были доноры: человек пять за столом заполняли анкеты, столько же - ждали очереди в регистратуру. Все очень буднично. Потом они пойдут сдавать кровь на предварительный анализ, на осмотр к врачу и - в донорский зал. Но по пути неожиданность - улыбающаяся медсестра приглашает в буфет выпить сладкого чаю с печеньем. Доноры часто приходят голодные, а кровь нельзя сдавать натощак.

Владимир Николаевич, а почему, как кровь сдавать, так всегда с утра пораньше?

Владимир Мещеряков: Утром донация переносится легче. Кроме того, нет соблазна съесть что-нибудь запрещенное. Но приезжать к 8.00 необязательно, прием до 12 дня.

И я сегодня уже могу кого-то спасти?

Владимир Мещеряков: Когда человек сдает кровь, ее разделяют на компоненты, один из них - плазма - помещается на карантин. Это дополнительная мера исключения передачи инфекций при последующем переливании.

Фото: Евгений Козырев
Донорам создали условия для сдачи крови в период самоизоляции

Через четыре месяца карантина донора приглашают сдать кровь повторно. Если исследования покажут, что он здоров, то его плазма уже может отправиться для помощи людям. Все наши холодильники с компонентами крови отмечены цветами светофора: зеленые - компонент проверен и может идти в медицинскую организацию, желтые - идет режим карантина и красные - продукцию трогать нельзя: донор не появился или результат сомнительный.

Поэтому доноры и не сдают тест на коронавирус?

Владимир Мещеряков: Да, в этом нет необходимости. Кроме того, во всем мире нет официальных данных о передаче коронавируса через кровь.

Известные пути заражения - это воздушно-капельный: при кашле, чихании, разговоре. Воздушно-пылевой: через воздух, содержащий зараженные возбудителем частички жидкости или пыли. И контактный: через продукты питания, предметы обихода. Поэтому мы защищаем лицо и руки.

Народу у вас, я бы сказала, сегодня немало.

Владимир Мещеряков: Это сейчас. А в первые дни, когда только ввели режим самоизоляции и с пропусками решено еще ничего не было, плюс отменили общественный транспорт, люди просто не могли до нас добраться.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России

А к нам круглосуточно, без выходных и праздников, из медицинских организаций всего региона приезжают машины за компонентами крови. Вот только что машина из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии прибыла, у них проводятся операции на открытом сердце, в это время человек находится на аппарате искусственного кровообращения.

У нас самый большой запас, есть очень редкие типы крови. Это очень упрощенное понимание, что существует четыре группы крови, на самом деле - больше 200 различных подгрупп, донорами некоторых из них могут быть всего 1-2 человека в области.

И как же вы уговорили доноров выйти из дома?

Владимир Мещеряков: Оформляем им приглашения, сканируем и отправляем на электронную почту или в мессенджеры, чтобы они показывали их сотрудникам правопорядка при остановке.

Обратились в предприятия, организации, которым разрешено работать. Сегодня председатель областной Думы Игорь Мартынов к нам пришел кровь сдавать со всем аппаратом. У нас есть опыт. В 2008 году доноров было очень мало. Активисты и волонтеры по всей стране организовывали большие фестивали и акции, что позволило восстановить донорство.

А потом по нацпроекту нам в Центр крови поставили мобильный комплекс заготовки крови и оборудование, мы ездили на нем в районные центры, где проводили донорские акции, по 50 человек в день в этом трейлере принимаем.

А сейчас массовые мероприятия отменены, ездить никуда нельзя, поэтому нужно, чтобы доноры в Центр приезжали. Но, если пандемия продолжится, скорее всего, мы снова столкнемся с уменьшением числа доноров. Поэтому сейчас создаем подушку безопасности. Плазмы у нас запас годовой, а вот эритроциты и тромбоциты надо пополнять.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Врачи спасают от COVID-19 с помощью плазмы и ищут доноров

А как же карантин?

Владимир Мещеряков: Здесь в Центре крови у нас повышенный режим санации: очередь рассаживается "через кресло", дистанцию между донорами просим соблюдать 1,5-2 метра. В стационарном донорском зале 18 кресел, в мобильном пункте заготовки крови - еще пять. Бахилы, масочный режим. Во всех помещениях - рециркуляторы (бактерицидные облучатели - "РГ"), двойная дезобработка, полная термометрия как всем сотрудникам центра, так и донорам.

Помимо плазмы, на карантине также находятся замороженные эритроциты и тромбоциты. Кроме этого, безопасность компонентов крови достигается через вирусинактивацию, а также лейкофильтрацию - это когда через специальные фильтры из компонентов крови удаляется почти 99,9 процентов лейкоцитов. Все это дает нам полную уверенность, что в медицинские организации поступит абсолютно безопасная продукция.

Доктор, как вы считаете, эксперимент с переливанием крови переболевших COVID-19 поможет тем, кто сейчас болеет?

Владимир Мещеряков: Опыт использования иммунной плазмы у России имеется, к примеру антистафилоккоковая плазма. Так что, это возможно допустимо и с короновариусом. Но нужны серьезные исследования, как и с вакциной. Методика в Москве пока отрабатывается.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Астраханская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей
Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче