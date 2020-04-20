В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате

В столице Кубани следователи возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего пенсионера. Он подозревается в убийстве 39-летнего краснодарца - соседа по больничной палате. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, мужчины проходили лечение в отделении эндокринологии в одной из городских больниц и жили в одной палате. Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.

- Фигурант напал на мужчину и начал его душить. На крики в палату вбежали медработники, они оказали пострадавшему неотложную помощь. Однако, несмотря на предпринятые меры, спасти пациента не удалось - он умер от асфиксии, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.