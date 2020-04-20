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20.04.2020 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте полицейские накрыли сеть "массажных" интим-салонов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Полиция Крыма пресекла деятельность подпольной сети интим-салонов, действовавших под вывеской массажных заведений. Об этом сообщала пресс-служба МВД по Республике Крым.

Бордели в курортной столице полуострова, по данным правоохранителей, организовали две женщины, одной из которых 40, другой 44 года. Они снимали в Ялте несколько помещений, в которых работали проститутки. Сеть подпольных заведений существовала на протяжении 2019 года. При этом реклама заведения при тщательной конспирации была поставлена на широкую ногу.

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- Организаторы противоправной деятельности ежедневно контролировали работу точек интим-услуг, определяли порядок и размер оплаты клиентами, а также забирали выручку, рассчитываясь в последующем с нанятыми работницами, - говорится в сообщении.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 35, части 1 статьи 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой). Организатором подпольного бизнеса грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Напомним, в 2017 году в Евпатории за крышевание занятий проституцией под видом массажного салона была осуждена группа полицейских. Сама криминальная история имела место еще в 2015 году. Тогда сотрудникам полиции стало известно о салоне интим-услуг, однако вместо сбора доказательств преступной деятельности, замначальника отдела полиции по оперативной работе предложил организатором салона полицейскую "крышу" за 70 тысяч рублей в месяц. В преступную деятельность была вовлечена целая группа местных служителей закона. Начальник отделения отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Евпатории оказывал общее покровительство, а три полицейских рангом пониже выступали в качестве посредников при передаче взяток.

Сотрудникам Следственного комитета удалось доказать получение полицейскими взяток с июня по сентябрь 2015 года на общую сумму 210 тысяч рублей. Им были предъявлены обвинения по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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