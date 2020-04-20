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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цирюльня ждет

В некоторых регионах возобновили работу парикмахерские
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
В некоторых регионах страны возобновляют работу организации, на период карантина вынужденные свою деятельность прекратить. В частности, открываются те же салоны красоты. И в них уже выстраиваются очереди - засидевшимся дома людям не терпится привести себя в порядок.
Засидевшимся дома людям не терпится привести себя в порядок, и клиентов у парикмахеров сейчас как никогда много. Фото: Артем Геодакян / ТАСС Засидевшимся дома людям не терпится привести себя в порядок, и клиентов у парикмахеров сейчас как никогда много. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Засидевшимся дома людям не терпится привести себя в порядок, и клиентов у парикмахеров сейчас как никогда много. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В частности, с 21 апреля расширен список организаций, которым разрешено работать в условиях карантина, в Волгоградской области. Если раньше таким правом пользовались 14 отраслей (сельское хозяйство, промышленность, обращение с отходами, торговля и другие), то теперь перечень пополнили парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту мебели, одежды и обуви, а также фотоателье.

Фото: iStock
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- Приступить к работе предприниматели смогут только при условии соблюдения мер предосторожности, - рассказала вице-губернатор региона Анна Писемская. - Мы уже отработали в МФЦ механизм предварительной записи, теперь это обязательное условие и для парикмахерских. Решено увеличить площадь места обслуживания одного клиента до десяти квадратных метров. И еще одно требование - наличие бактерицидных ламп для обеззараживания помещений

Ведется поиск вариантов поддержки тех сфер, которым возобновление деятельности пока не светит. В первую очередь это касается кинотеатров.

- Важно не допустить ухода коммерсантов в теневой сектор, - говорит уполномоченная по правам предпринимателей области Ольга Устинова. - Они хотя бы из корпоративной этики должны понимать: если у них выявят нарушения, будет определенная реакция. И тогда вся сфера может снова закрыться.

Кстати, существует вероятность, что вскоре наконец-то смогут подстричься в парикмахерской и сходить в салон красоты и жители Перми. Соответствующее решение вынесено на рассмотрение регионального оперативного штаба. А вот в Южно-Сахалинске после трехнедельного перерыва уже заработали 77 цирюлен и салонов красоты, вновь открылись они и в Югре. К парикмахерам теперь могут сходить и жители Екатеринбурга.

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