Новости

Дорожный инцидент оставил без газа два села в Дагестане 14:52
Дальневосточников вернут на родину 14:45
Зачем белорусские радиостанции объединились в ассоциацию 14:45
Усы Супермена из "Лиги справедливости" исправили при помощи нейросети 14:44
В Петербурге два пациента сбежали из психбольницы 14:37
Лесные массивы Беларуси расширили по весне свои просторы 14:37
В России отзывают 500 автомобилей Mercedes-Benz 14:31
На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик 14:30
Установлена причина смерти женщины, скончавшейся у подъезда дома в Москве 14:30
Сбербанк временно отменил комиссию за досрочный перевыпуск карт 14:22
Со дна океана подняли пикапы, которые пролежали там два года 14:22
Названы самые полезные для мозга продукты средиземноморской диеты 14:21
На Сибирь надвигается аномальная жара 14:12
Правительство продлило выплату пенсий и соцпособий россиянам за границей 14:11
Калининградцы из мести сожгли машину председателя гаражного общества 14:11
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей 14:05
Редкую "Волгу" с салоном из крокодиловой кожи продают за 4 млн рублей 14:05
В Новороссийске мать ответит за истязания шестилетнего сына 14:04
Госпитализированный телеведущий Васильев рассказал про целебную апатию 14:03
В Киргизии установят предельные цены на лекарства 14:02
ЦБ до 1 июня перечислит трлн рублей в бюджет от продажи акций Сбербанка 14:00
В Болгарии в автокатастрофе погиб известный оппозиционный журналист 13:57
В Югре охотиться разрешили только местным и обходя поселки вахтовиков 13:55
В Мордовии возбудили дело о расстреле супружеской пары 13:54
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске мать ответит за истязания шестилетнего сына

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске местная жительница подозревается в истязании малолетнего сына, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Установлено, что 15 апреля 2020 года в правоохранительные органы Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир на улице Видова. Полицейские обнаружили там шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, причем его 33-летней матери дома не было. По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время.

В Тюмени сиделка избила пожилую женщину-инвалида на улице

Из-за широкого общественного резонанса материалы дела передали из полиции в СУ СК по региону.

По результатам проверки в следственном отделе по Новороссийску СК по краю возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего").

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе следствия будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Совещание Владимира Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом
В уральской больнице COVID-19 предварительно подтвердили у 78 человек
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Цена нефти WTI упала до самого низкого уровня с 1999 года
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа