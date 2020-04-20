В Новороссийске мать ответит за истязания шестилетнего сына

В Новороссийске местная жительница подозревается в истязании малолетнего сына, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Установлено, что 15 апреля 2020 года в правоохранительные органы Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир на улице Видова. Полицейские обнаружили там шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, причем его 33-летней матери дома не было. По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время.

Из-за широкого общественного резонанса материалы дела передали из полиции в СУ СК по региону.

По результатам проверки в следственном отделе по Новороссийску СК по краю возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего").

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе следствия будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.