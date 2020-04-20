В Севастополе откроют дежурные классы в начальной школе

В школах Севастополя начнут работать дежурные группы для учащихся 1-4 классов. Об этом сегодня журналистам сообщила директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

- На прошлой неделе поданы первые три заявления от родителей на обучение в дежурных классах, - рассказала Богомолова. - Это не для всех, кто захочет. Группы создаются для детей, чьи родители продолжают ходить на работу во время режима повышенной готовности.

По ее словам, чтобы класс открыли, родителям надо написать заявление в школу в электронном виде. Классы будут создаваться в разных школах города в зависимости от поступивших заявок.

В Севастополе также работают дежурные группы в детских садах. Действуют пять групп во всех районах, в том числе на Северной стороне, сообщила Богомолова.

- Группы посещают дети работников больниц, правоохранительных органов и так далее. Родители предоставляют документ, подтверждающий, что они продолжают работать, - уточнила чиновница.

Указом врио губернатора режим самоизоляции в Севастополе продлен до 30 апреля. С этой недели в Севастополе разрешено работать оптикам и ветеринарным клиникам. Однако жителям запрещено посещать набережные, парки, скверы, леса, территории музеев-заповедников и природных парков. Закрыты кладбища, за исключением участия в погребении.

В Севастополе зафиксировано 18 случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 13 продолжают лечение в городской инфекционной больнице.