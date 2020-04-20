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20.04.2020 20:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Все без исключения дети, живущие в Севастополе, независимо от места регистрации, получат единовременную выплату в размере 3000 рублей. Такое решение принято сегодня на заседании городского правительства.

- Выплата производится в качестве меры поддержки семей с детьми в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - В сложившейся ситуации мы не будем требовать место регистрации.

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Он рассказал, что в Севастополе фактически проживает более 80 тысяч детей - столько несовершеннолетних посещает образовательные учреждения. А по данным УФМС, постоянную или временную регистрацию в городе имеют только 30 тысяч детей. Поэтому выплату решено начислять, ориентируясь на данные системы образования.

Городской бюджет потратит на эту меру поддержки около 250 миллионов рублей.

Как сообщила директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова, выплаты получат воспитанники детсадов, ученики школ, студенты колледжей в возрасте до 18 лет.

Фото: iStock
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Чтобы получить деньги, родителям или опекунам необходимо направить по электронной почте заявление директору учреждения и приложить к нему данные своей банковской карты. Все другие сведения о родителях и детях уже есть в личных делах учеников.

Дети, которые не вошли в систему городских образовательных учреждений, также получат выплаты, но родителям придется предоставить более полный пакет документов, в том числе копии паспортов, свидетельства о рождении, СНИЛС. Это малыши, которые только стоят в очереди в детский сад, ученики школы №8 Министерства обороны России и частных школ, учащиеся колледжей из состава Севастопольского государственного университета, а также студенты вузов, которым еще не исполнилось 18 лет.

По словам Богомоловой, заявления будут рассматривать до пяти дней, а сама выплата займет еще 10 дней.

Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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