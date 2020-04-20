В Волгограде экс-полицейский пойдет под суд за попытку хищения 5 млн

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего сотрудника Центра кинологической службы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Экс-полицейского обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, в том числе попытке хищения почти пяти миллионов рублей у страховой компании.

По данным следствия, в январе и марте 2019 года кинолог инсценировал угон автомобилей, формально зарегистрированных на отчима и сожительницу. В первом случае машину якобы похитили с парковки торгового центра в Москве. А спустя два месяца транспортное средство увели от гостиничного комплекса в Ростове-на-Дону.

Полицейский подговорил близких обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. Были возбуждены уголовные дела. Таким образом злоумышленник дважды пытался взыскать со страховой компании мнимый ущерб, оцененный почти в пять миллионов рублей. Однако сотрудники службы безопасности и юридического отдела организации усомнились в обстоятельствах угонов. Следователи впоследствии доказали, что оба автомобиля в действительности были проданы и вывезены в одну из стран СНГ.

Установлено также, что в мае прошлого года фигурант уголовного дела получил от отца абитуриента Волгоградской академии МВД России 55 тысяч рублей за содействие в успешном прохождении врачебной комиссии и сдаче нормативов по физической подготовке. Деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению и предпринимать каких-либо усилий по выполнению обещаний даже не намеревался.