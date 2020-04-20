Воспитанники детского сада и баскетболисты стали волонтерами

На сайте "МыВместе - 2020" каждый может зарегистрироваться и стать волонтером. Ежедневно там появляются новые имена людей, готовых прийти на помощь тем, кто вынужден в силу сложившихся обстоятельств оставаться дома. Сейчас там зарегистрировано уже около 1,8 тысячи жителей Ростовской области. По этому показателю регион вошел в топ-5 по России.

Волонтеры проходят обучение, принимают заявки, отправляются в дома пенсионеров, многодетных, инвалидов, одиноких людей из группы риска. Социальную активность вместе со всеми проявляют спортсмены, артисты, представители бизнеса. И даже воспитанники детского сада.

Тележка добра

В донских супермаркетах появились "тележки добра". Каждый покупатель, оплачивая покупки, может что-то в них оставить. Востребованы чай, сахар, крупы, макароны, баночки с консервами, фрукты, хлеб.

"Принимаются продукты питания исключительно длительного хранения в цельной фабричной упаковке", - рассказал "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница. Все это волонтеры разносят по заявкам пожилых людей. Пока эта акция проходит в двух торговых сетях (а это 32 магазина), но добровольцы надеются, что к ней присоединятся и остальные.

Первые продукты из "Тележки добра" и набор бытовой химии получила нуждающаяся многодетная семья Ковалевых из Ростова-на-Дону. Из-за коронавируса родители четверых детей оказались в сложной ситуации и попросили помощи. "Муж сейчас сидит без работы, живем на детские пособия. Мне как многодетной маме очень непросто. Вы нам очень помогли, отозвались на нашу просьбу, спасибо!" - поблагодарила волонтеров Светлана Ковалева.

Обед для доктора

Местный ресторан "Ребро" взял на себя обязанность готовить обеды для медиков, находящихся "на передовой" в инфекционном отделении центральной городской больницы. Здесь на лечении находятся больные коронавирусом. Волонтеры доставляют туда горячую еду ежедневно.

"Заказывая для себя блюда, гости нашего ресторана могут также оплатить обед врача. Мы готовим еду и на каждый оплаченный обед добавляем еще один свой. Призываем другие рестораны и кафе, которые сегодня работают на доставку, присоединиться и готовить обеды медикам, которые каждый день подвергают себя риску", - говорит участник акции, руководитель ресторана Михаил Ханин.

Помогает бизнес и другими способами. Пекарня "Дом хлеба" ежедневно производит булки, которые волонтеры доставляют пенсионерам и инвалидам. В Новочеркасске кафе "Близкие люди" ежедневно обеспечивают обедами людей с ограниченными возможностями здоровья. А магазин "Бутчер" передает хлеб нуждающимся жителям города Шахты. Кафе "Любимая" в Зернограде доставляет обеды пожилым. А Фонд продовольствия "Русь" обеспечивает наборами бытовой химии.

Баскетбол спешит на помощь

К волонтерскому движению подключилась и женская баскетбольная команда Южного федерального университета. Баскетбольный клуб "Ростов-Дон-ЮФУ" предоставил микроавтобус, чтобы передвижение по городу было динамичным и безопасным.

Спортсмены (всего к акции присоединилось восемь девушек, три тренера и директор) доставляют пенсионерам на самоизоляции их заказы и выполняют посильные просьбы. Например, помогли устроить общение по видеосвязи 82-летней бабушке с ее лечащим врачом из поликлиники. Пациентка рассказала доктору, что ее тревожит и попросила выписать лекарство.

"В поликлинике мы получили рецепт, купили лекарство в аптеке и привезли бабуле, - рассказывает главный тренер баскетбольного клуба Дмитрий Федосеев. - Помимо того, что мы делаем доброе дело, это бесценный опыт для нас и наших баскетболисток. Ведь спортсмены находятся в своем мире. И многое скрыто от их глаз, так как все время занято тренировками и соревнованиями. Но, как оказалось, совсем близко есть другая жизнь, есть пожилые люди со своими проблемами, есть те, кто нуждается в помощи. И мы можем сделать их немного счастливее".

Детсадовские волонтеры

В Ростове-на-Дону волонтерами стали даже воспитанники детского сада №77. Конечно, все они сидят по домам, как и положено. А лепту в общее дело детвора вносят своим творчеством.

Уже более 50 рисунков и аппликаций от дошколят со словами поддержки отправились к адресатам - одиноким пенсионерам и нуждающимся в помощи.

Инициатор доброй акции - аспирант кафедры дошкольного образования академии психологии и педагогики Южного федерального университета Марина Зелинская. Она занимается исследованием развития инициативности у детей старшего дошкольного возраста на основе волонтерской деятельности.

"Раньше я работала воспитателем в этом детском саду. Там очень активные и педагоги, и дети. Занимаются эковолонтерством, участвуют в конференциях. Ребята очень творческие. И когда у меня возникла идея порадовать одиноких людей детскими рисунками, воспитатели рассказали о ней ребятам и их родителям", - вспоминает Марина Зелинская. И они поддержали ее.

На рисунках и аппликациях - бабушки, дедушки, семьи, дома, цветы, солнце, радуга, домашние животные. А еще очень трогательные подписи с призывом беречь себя и не выходить из дома. А некоторые семьи сделали видеооткрытки.

Как говорят добровольцы, пожилые люди сперва недоумевают, когда вместе с продуктами и лекарствами получают такие послания: "Это тоже мне?". А потом расплываются в улыбке. И чтобы люди оставались в курсе событий, добровольцы передают им вместе с детскими посланиями и "Российскую газету".

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