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20.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воспитанники детского сада и баскетболисты стали волонтерами

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
На сайте "МыВместе - 2020" каждый может зарегистрироваться и стать волонтером. Ежедневно там появляются новые имена людей, готовых прийти на помощь тем, кто вынужден в силу сложившихся обстоятельств оставаться дома. Сейчас там зарегистрировано уже около 1,8 тысячи жителей Ростовской области. По этому показателю регион вошел в топ-5 по России.
Фото: Елена Мелихова Фото: Елена Мелихова
Фото: Елена Мелихова

Волонтеры проходят обучение, принимают заявки, отправляются в дома пенсионеров, многодетных, инвалидов, одиноких людей из группы риска. Социальную активность вместе со всеми проявляют спортсмены, артисты, представители бизнеса. И даже воспитанники детского сада.

Тележка добра

В донских супермаркетах появились "тележки добра". Каждый покупатель, оплачивая покупки, может что-то в них оставить. Востребованы чай, сахар, крупы, макароны, баночки с консервами, фрукты, хлеб.

"Принимаются продукты питания исключительно длительного хранения в цельной фабричной упаковке", - рассказал "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница. Все это волонтеры разносят по заявкам пожилых людей. Пока эта акция проходит в двух торговых сетях (а это 32 магазина), но добровольцы надеются, что к ней присоединятся и остальные.

Первые продукты из "Тележки добра" и набор бытовой химии получила нуждающаяся многодетная семья Ковалевых из Ростова-на-Дону. Из-за коронавируса родители четверых детей оказались в сложной ситуации и попросили помощи. "Муж сейчас сидит без работы, живем на детские пособия. Мне как многодетной маме очень непросто. Вы нам очень помогли, отозвались на нашу просьбу, спасибо!" - поблагодарила волонтеров Светлана Ковалева.

Обед для доктора

Местный ресторан "Ребро" взял на себя обязанность готовить обеды для медиков, находящихся "на передовой" в инфекционном отделении центральной городской больницы. Здесь на лечении находятся больные коронавирусом. Волонтеры доставляют туда горячую еду ежедневно.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Заказывая для себя блюда, гости нашего ресторана могут также оплатить обед врача. Мы готовим еду и на каждый оплаченный обед добавляем еще один свой. Призываем другие рестораны и кафе, которые сегодня работают на доставку, присоединиться и готовить обеды медикам, которые каждый день подвергают себя риску", - говорит участник акции, руководитель ресторана Михаил Ханин.

Помогает бизнес и другими способами. Пекарня "Дом хлеба" ежедневно производит булки, которые волонтеры доставляют пенсионерам и инвалидам. В Новочеркасске кафе "Близкие люди" ежедневно обеспечивают обедами людей с ограниченными возможностями здоровья. А магазин "Бутчер" передает хлеб нуждающимся жителям города Шахты. Кафе "Любимая" в Зернограде доставляет обеды пожилым. А Фонд продовольствия "Русь" обеспечивает наборами бытовой химии.

Баскетбол спешит на помощь

К волонтерскому движению подключилась и женская баскетбольная команда Южного федерального университета. Баскетбольный клуб "Ростов-Дон-ЮФУ" предоставил микроавтобус, чтобы передвижение по городу было динамичным и безопасным.

Фото: Константин Завражин
Корреспондент "РГ" стал волонтером для знакомых стариков

Спортсмены (всего к акции присоединилось восемь девушек, три тренера и директор) доставляют пенсионерам на самоизоляции их заказы и выполняют посильные просьбы. Например, помогли устроить общение по видеосвязи 82-летней бабушке с ее лечащим врачом из поликлиники. Пациентка рассказала доктору, что ее тревожит и попросила выписать лекарство.

"В поликлинике мы получили рецепт, купили лекарство в аптеке и привезли бабуле, - рассказывает главный тренер баскетбольного клуба Дмитрий Федосеев. - Помимо того, что мы делаем доброе дело, это бесценный опыт для нас и наших баскетболисток. Ведь спортсмены находятся в своем мире. И многое скрыто от их глаз, так как все время занято тренировками и соревнованиями. Но, как оказалось, совсем близко есть другая жизнь, есть пожилые люди со своими проблемами, есть те, кто нуждается в помощи. И мы можем сделать их немного счастливее".

Детсадовские волонтеры

В Ростове-на-Дону волонтерами стали даже воспитанники детского сада №77. Конечно, все они сидят по домам, как и положено. А лепту в общее дело детвора вносят своим творчеством.

Уже более 50 рисунков и аппликаций от дошколят со словами поддержки отправились к адресатам - одиноким пенсионерам и нуждающимся в помощи.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как волонтеры научились поддерживать стариков и больных на расстоянии

Инициатор доброй акции - аспирант кафедры дошкольного образования академии психологии и педагогики Южного федерального университета Марина Зелинская. Она занимается исследованием развития инициативности у детей старшего дошкольного возраста на основе волонтерской деятельности.

"Раньше я работала воспитателем в этом детском саду. Там очень активные и педагоги, и дети. Занимаются эковолонтерством, участвуют в конференциях. Ребята очень творческие. И когда у меня возникла идея порадовать одиноких людей детскими рисунками, воспитатели рассказали о ней ребятам и их родителям", - вспоминает Марина Зелинская. И они поддержали ее.

На рисунках и аппликациях - бабушки, дедушки, семьи, дома, цветы, солнце, радуга, домашние животные. А еще очень трогательные подписи с призывом беречь себя и не выходить из дома. А некоторые семьи сделали видеооткрытки.

Как говорят добровольцы, пожилые люди сперва недоумевают, когда вместе с продуктами и лекарствами получают такие послания: "Это тоже мне?". А потом расплываются в улыбке. И чтобы люди оставались в курсе событий, добровольцы передают им вместе с детскими посланиями и "Российскую газету".

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