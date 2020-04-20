На Ямале мужчина поджег свою сестру

В Тарко-Сале мужчина поссорился с молодой родственницей, облил бензином, а потом рядом с ней закурил. Из-за воспламенения горючего девушка умерла.

Об инциденте заявил в полицию сам подозреваемый утром 18 апреля. Как сообщается на сайте СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина несколько раз менял показания в ходе допроса (сначала, например, заявил, что нашел сестру погибшей). В итоге выяснилось, что в ночь перед трагедией родственники распивали спиртные напитки во дворе дома и поругались, что и привело к трагедии.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Обстоятельства гибели устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.