На Ямале женщина отдала пять миллионов рублей для "защиты" от мошенников

Жительница Ноябрьска, которой рассказали по телефону о списании средств с ее банковской карты, перевела мошеннику 5 миллионов 339 тысяч рублей. Неизвестный, представившись сотрудником банка, пытался так "защитить" женщину от злоумышленников, сообщили в пресс-службе УМВД по Ямалу.

Схема стара как мир: телефонные аферисты звонят якобы от финансового учреждения и, заявляя о мошенничестве, советуют перевести все средства на "безопасный" счет. Как рассказали в региональном УМВД, выполнив все указания лжесотрудника, жительница с 25 февраля по 14 апреля этого года отправила злоумышленнику более пяти миллионов рублей.

Осознав обман, она 16 апреля обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас работники полиции устанавливают лицо, причастное к этому преступлению. Максимальное наказание, которое ему грозит, ‒ лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, что никакие звонки из банка или других учреждений по поводу мошеннических действий с картой поступать не могут. Если по телефону просят сказать номер карты или пароли, коды, пришедшие по смс, то это является незаконным. В этом случае лучше позвонить в банк самому.

Большинство людей становятся жертвами мошенничества только из-за собственной неосторожности, потому что сообщают персональные данные.