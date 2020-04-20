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20.04.2020 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале число предварительно заразившихся COVID-19 в больнице превысило 90

Текст: Татьяна Воробьева

По информации полпредства УрФО, в городской больнице № 1 Екатеринбурга, где выявлен очаг коронавирусной инфекции, подтвержден уже 91 случай заражения: 16 из них - работники клиники, 75 - пациенты.

Фото: iStock
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"Стационар закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка незараженных пациентов", - передает аппарат полпреда.

Напомним, ранее стало известно, что источником инфекции стал медик, который подхватил COVID-19 от соседки по дому. Почти все заболевшие чувствуют себя хорошо, симптомов у них нет. Только один человек находится в тяжелом состоянии.

Между тем, как отметил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, именно внутрибольничное распространение вируса в ряде регионов сейчас существенно увеличивает долю инфицированных.

"Все, кто навещал своих родственников в ГКБ № 1 в последние две недели, должны обратиться на горячую линию регионального Минздрава, где зафиксируют их данные и передадут в поликлинику по месту жительства и в Роспотребнадзор", - подчеркнул министр здравоохранения Андрей Цветков.

Кстати

По данным специалистов, растет число пациентов, которые переносят вирус без симптомов. Если раньше таковых было 37 процентов, то сейчас уже 47.

"С одной стороны, это хорошо, поскольку все они выявляются - из числа контактных, которых мы стараемся максимально широко охватить. И это говорит о качестве работы всех медицинских и профилактических служб. С другой стороны, это свидетельствует о том, что риски заражения высоки, поскольку большое число инфицированных сразу не видны", - цитирует оперштаб Дмитрия Козловских.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

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