На Урале общественники помогли оставшимся без работы мигрантам

Уральские общественники оказали помощь иностранным гражданам, которые приехали в регион, чтобы устроиться на работу, но из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 оказались в трудном положении.

"Многих из тех, кто работал официально, отправили в неоплачиваемый отпуск. А от услуг тех, кто работал неофициально, работодатели отказались в первую очередь. Конечно, срок действия их документов был продлен указом президента до 15 июня, но поскольку они не являются гражданами России, ни на какую прямую финансовую помощь государства они рассчитывать не могут", - пояснили в уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма".

Многим из мигрантов нужно оплачивать трудовой патент и съемное жилье. При этом "подушки безопасности" у них, как правило, нет, так как большую часть заработанных денег они зачастую отправляют своим семьям на родину.

Основываясь на информации из организаций, куда люди обращаются за помощью, общественники развезли продуктовые наборы по семьям мигрантов, которые живут в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. Это граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана.

"Истории у всех хоть и разные, но до боли похожие: кто-то приехал на заработки в Россию в марте месяце, начал собирать документы для оформления патента, но не успел сделать все необходимое до объявления нерабочих дней, кто-то работал в кафе или на производстве, которое закрылось, и в итоге остался без работы. Во многих семьях есть маленькие дети", - говорят благотворители.

Кстати

Помощь оказали и нашим соотечественникам, которые живут в Кыргызской Республике и испытывают нехватку продовольствия. Для них было направлено пожертвование, на которое будут приобретены продуктовые наборы для 40 семей.

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