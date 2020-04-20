На Урале врачи по частям собрали череп попавшему в ДТП ребенку

В Екатеринбурге нейрохирурги областной детской клинической больницы буквально по кусочкам собрали череп четырехлетнему ребенку, получившему травму во время автоаварии.

Процесс лечения и восстановления был долгим: малыш попал в больницу несколько месяцев назад в тяжелейшем состоянии, с переломом черепа со смещением структур головного мозга, оскольчатым переломом глазной орбиты.

Операция длилась шесть часов. "Мы провели кропотливую работу по восстановлению глазной орбиты, собрав ее из мельчайших осколков. Для спасения головного мозга от сдавливания пришлось удалить костный фрагмент и сохранить его путем консервации, чтобы установить на прежнее место позднее, когда состояние пациента стабилизируется", - приводит облаправительство слова заведующего хирургическим отделением №3 Алексея Сухарева.

Спустя три месяца ребенку провели вторую операцию - по закрытию дефекта черепа. Сегодня маленький пациент в порядке, его выписали домой. Врачи говорят, что у него нет значимых неврологических нарушений, а о случившемся напоминают только небольшие рубцы на голове.