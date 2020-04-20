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20.04.2020 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменскую деревню закрыли на карантин из-за коронавируса

Текст: Татьяна Воробьева

В Аромашевском районе Тюменской области - первый случай COVID-19. Деревню, в которой живет заразившийся коронавирусом мужчина, закрыли на карантин.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Заболел пенсионер из деревни Смородиновка Кармацкого сельского поселения, который с 13 апреля находился на лечении в больнице, - сообщается в официальном паблике местных властей в "ВКонткте". - 18 апреля его должны были выписать из больницы, так как самочувствие было в норме, но 17 числа пришел положительный результат теста на COVID-19".

Мужчину увезли в больницу Ишима. В его родной деревне ввели ограничительные мероприятия. Все, кто контактировал с заболевшим, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. У всех будет взят анализ на коронавирус. В терапевтическом отделении Аромашевской районной больницы, где лежал пациент, введены карантинные мероприятия на 14 дней.

"Отменена остановка рейсового автобуса в Смородиновке. Продукты и лекарства будут доставлять дистанционно. В ближайшее время будет проведена дезинфекцию жилого помещения, а также улиц села. Таксистам рекомендовали воздержаться от поездок в этот населенный пункт", - рассказали в районной администрации.

Между тем

С начала года в Тюменской области выявлено 227 инфицированных, 205 из них проходят лечение в стационарах, передает оперштаб. По каждому случаю сотрудники Роспотребнадзора разыскивают контактных, берут биологический материал, над каждым устанавливается ежедневное медицинское наблюдение.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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