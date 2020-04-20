Уралец с COVID-19 ранил ножом полицейского во время госпитализация

В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение, когда помогал специалистам Роспотребнадзора принудительно госпитализировать зараженного коронавирусом мужчину.

Как сообщил начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел днем 18 апреля на улице Волгоградской, когда старший участковый уполномоченный оказывал содействие по обеспечению охраны общественного порядка во время принудительной транспортировке пациента на машине скорой помощи.

"На законные требования проследовать в инфекционный бокс гражданин отреагировал неадекватно: схватил нож и набросился на полицейского. Участковый сумел отразить атаку, но был ранен в область предплечья. На адрес пришлось вызывать подкрепление", - рассказал пресс-секретарь ведомства.

Пострадавшему полицейскому госпитализация не потребовалась, а дебошира стражи порядка сопроводил до неотложки. В отношении него сейчас проводится проверка, которая может вылиться в уголовное дело. Как напомнил Горелых, санкции это статьи - штраф, принудительные работы, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Между тем

Восемь новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале. Лаборатория подтвердила диагноз у жителей Екатеринбурга и Первоуральска. Всего в регионе зафиксировано 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Состояние 9 человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные - в удовлетворительном состоянии", - передает оперативный штаб.

На сегодняшний день выздоровели и выписаны 55 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.