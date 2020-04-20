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20.04.2020 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге оштрафовали первых трех нарушителей режима профилактической самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

Мировой судья судебного участка 1 Верх-Исетского района Екатеринбурга оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя, который в компании знакомых распивал спиртное на улице Бебеля. В отношении приятелей составили протоколы об административном правонарушении, и сегодня рассмотрели материалы в отношении одного из них.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мужчина признал вину, пояснил, что шел с работы, по пути встретил знакомых и остановился пообщаться. Спиртное с ними не пил, но согласился, что должен был сразу идти домой, не задерживаясь", - рассказали в облсуде.

Нарушитель оштрафован, но постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Протоколы в отношении остальных двух человек будут рассмотрены позже.

Также в Кировском районе мировые судьи в понедельник рассмотрели два протокола в отношении горожан, которые находились на улице без уважительных причин.

"В первом случае к административной ответственности привлечен мужчина, который приехал 12 апреля из другого района на ЖБИ на свидание с девушкой. Во втором случае на улице Проезжей заметили нетрезвого мужчину, который продолжал пить. Обоим назначено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей", - уточнил официальный представитель инстанции.

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