В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми

В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня. Погибли двенадцать лошадей и пять собак, сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в половине восьмого утра по местному времени.

"На площади 140 квадратных метрах сгорели частные деревянные надворные постройки, повреждены вещи и внутренняя отделка частного гаража", - рассказали в МЧС, уточнив, что спасателям удалось не допустить перехода огня на жилые строения.

В 08:27 открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается.