В Югорске запустили фейк, чтобы заставить людей платить за свет и воду

Информацию о том, что жителям отключат свет и воду, если у них есть долги за "коммуналку", разместила в одном из мессенджеров, где общаются жильцы и сотрудники УК, юрист управляющей компании "Прогресс 86".

- С 1 мая будем производить ограничение коммунальных услуг тем, у кого задолженность превышает два месяца. Думаю, никто не хочет остаться на майские праздники без электроэнергии или горячей воды, - прозрачно намекнула сотрудница УК.

Между тем информацией заинтересовалась прокуратура Югорска. Дело в том, что сейчас и в стране, и в регионе действует мораторий на введение ограничений при предоставлении коммунальных услуг населению до первого января 2021 года.

По результатам проверки директору югорской УК было объявлено предостережение и разъяснена предусмотренная ответственность за нарушение законодательства.

Сотрудница УК, разместившая объявление, объяснила, что у нее сдали нервы от общения с жильцами

Показательно, что сама сотрудница УК, разместившая объявление, объяснила свое сообщение тем, что у нее сдали нервы от общения с жильцами. Что это было ее эмоциональной реакцией на их отдельные реплики в мессенджере: "Мы вам платить не обязаны, государство вам уже все оплатило".

В управляющей компании отметили, что "провели с юристом серьезную разъяснительную работу".

Напомним, ответственность за распространение фейковой информации серьезно ужесточена начиная с первого апреля этого года. Можно угодить не только под административные штрафы (для граждан они составляют от 30 до 100 тысяч рублей), но и под уголовную ответственность. И тут меры куда серьезнее: физическому лицу, распространяющему недостоверную информацию в период пандемии, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей. За фейки в СМИ и соцсетях нужно будет выложить от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Между тем опрошенные "РГ" эксперты вовсе не считают меры драконовскими.

- Большие штрафы продиктованы сложностью сегодняшней ситуации, - говорит адвокат Сергей Колосовский. - Любая неправда сейчас может вызвать эффект домино и привести к серьезным социальным последствиям. Поэтому, думаю, каждый человек, прежде чем размещать заведомую неправду или очередной слух, должен задуматься, что он делает. И какая ответственность за это последует.