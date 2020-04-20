В Югре охотиться разрешили только местным и обходя поселки вахтовиков

Местным жителям в Югре разрешили охотиться с 1 мая. Об этом сообщил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров.

Три дня назад все поселки, где живут вахтовики, занимающиеся добычей углеводородов, объявили карантинными зонами, зайти и выйти из них практически невозможно.

Дело в том, что один из самых массовых очагов заражения коронавирусом в регионе был зарегистрирован как раз на месторождении в Ханты-Мансийском районе. Там был подтвержден 71 случай инфицирования COVID-19. Еще два случая - на месторождении в Нижневартовском районе. Это почти половина всех зараженных в регионе, где на сегодняшний день зарегистрировано 188 случаев инфицирования коронавирусной инфекций.

Отметим, всего на территории региона вахтовым методом работают 64 тысячи человек, 57 тысяч из них постоянно проживают в вахтовых поселках. При этом всех вахтовиков, направляющихся на работу в Югру, сегодня проверяют до полного подтверждения, что они здоровы.

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