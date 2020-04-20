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20.04.2020 07:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре УК запустила фейк, чтобы заставить людей платить за воду и свет

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура заинтересовалась управляющей компанией из Югорска, которая распространила в соцсетях информацию о том, что с первого мая ограничит поставки электроэнергии и горячей воды горожанам, у которых есть долги по оплате этих услуг.

Фото: iStock
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"Коммунальному предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению", - передает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

В ведомстве напомнили, что в условиях противодействия распространению COVID-19 правительство РФ и губернатор автономного округа объявили мораторий на введение ограничений при предоставлении коммунальных услуг населению до первого января 2021 года.

По результатам проверки директору югорской управляющей компании объявлено предостережение и разъяснена предусмотренная законодательством ответственность.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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