В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.

Как сообщает департамент здравоохранения Югры, женщина восемь дней находилась на ИВЛ. У нее была диагностирована тяжелая пневмония, вызванная COVID-19. Накануне состояние заболевшей ухудшилось. Несколько часов врачи больницы боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось.

Как уточняет оперативный штаб региона, у женщины был ряд сопутствующих заболеваний, которые осложнили течение болезни.

Между тем

По данным на шесть вечера 19 апреля, в автономном округе зарегистрировано 175 случаев COVID-19. При этом 21 человек выздоровел, 1716 остается под наблюдением медиков.