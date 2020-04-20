В Тюмени сиделка избила пожилую женщину-инвалида на улице

В Тюмени начали доследственную проверку по сообщению о насилии в отношении 83-летней пенсионерки.

Видео инцидента появилось в соцсетях, и тогда им заинтересовались следователи. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, на ролике видно, как во дворе жилого дома в Тюмени женщина грубо обходится с бабушкой в инвалидной коляске и несколько раз ударяет ее по лицу и телу. Установлено, что поколотила пенсионерку женщина, которая долго ухаживала за ней.

Пострадавшая находится у родственников, ей ничего не угрожает.

По результатам проверки примут процессуальное решение.