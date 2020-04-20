Роспотребнадзор: Измерять температуру работникам будут каждые четыре часа

Роспотребнадзор рекомендовал проверять работников на симптомы ОРЗ и каждые четыре часа измерять им температуру, сообщает ТАСС. Между тем, контроль температуры в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса уже с 11 марта действует на всех предприятиях Москвы. Чуть позже его ввели в некоторых других регионах. С 20 апреля мера стала обязательной по всей территории страны.

Согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, температура должна измеряться тепловизорами и не менее двух раз в день при восьмичасовом графике: перед началом рабочего дня и после обеда. Документ опубликован в понедельник на официальном сайте Роспотребнадзора. В нем также говорится, что сотрудники должны быть преимущественно переведены на дистанционную форму работы, работников старше 65 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания, следует временно отстранить или перевести на удаленную работу. Всех работников необходимо обеспечить масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками, а помещение, где они работают, необходимо проветривать каждые два часа.