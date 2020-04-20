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20.04.2020 19:57
Рубрика: Общество

Российские студенты впервые сдадут профэкзамен в режиме онлайн

Текст: Мария Агранович
В мае 2020 года студенты колледжей, техникумов, а также ряда вузов параллельно с выпускными экзаменами сдадут и профессиональный, причем впервые - онлайн. Пилотный проект "Профессиональный экзамен для студентов" - независимая оценка квалификации, полученной за период учебы - реализует Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) при поддержке Минпросвещения России и Минтруда России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году в пилотном проекте приняло участие 20 регионов. В 2020 году подтвердить свою квалификацию планируют около 2000 студентов из 29 субъектов России. В итоге на руках у выпускников окажутся два документа: диплом о профессиональном среднем или высшем образовании и свидетельство о квалификации.

Фото: iStock
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Что это дает студенту? Уверенность в том, что его знания и навыки соответствуют требованиям работодателя, ведь оценивают профэкзамен в том числе и представители предприятий и различных отраслевых бизнес-компаний.

О том, чтобы проводить первую, теоретическую часть профэкзамена в режиме онлайн, в Национальном агентстве развития квалификаций задумались еще до нынешних форс мажорных обстоятельств, осенью прошлого года. Уже тогда стало ясно, что онлайн-обучение и проведение экзаменов - еще один шаг вперед и новые возможности.

- На днях мы протестировали работу системы проведения экзамена, рассказывает первый заместитель генерального директора НАРК Юлия Смирнова. - Студент сможет ответить на вопросы по теории прямо из дома, а практическую часть сдать позже. Так мы даем студентам возможность в комфортных условиях пройти независимую оценку квалификации.

В этом году профэкзамен сдадут выпускники наиболее массовых и важных направлений подготовки. Это ЖКХ, строительство, агросектор, соцзащита. Первыми сдать в режиме онлайн теоретическую часть по квалификациям в сфере ЖКХ смогут красноярские студенты колледжей.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Как рассказала Юлия Смирнова, в 2020 году профэкзамен будут сдавать и студенты ряда вузов. В прошлом году в проекте уже принял участие СПбГЭТУ "ЛЭТИ", в этом году вузов станет больше.

Принимать ли участие в прохождении профессионального экзамена, выпускники учебных заведений решают сами. Но таких желающих становится все больше.

- Многие понимают: при выходе из вуза нужно иметь такое портфолио, с которым он будет чувствовать себя уверенно, придя к работодателю. И независимая оценка квалификации - это еще одно подтверждение того, что человек готов работать и зарабатывать, - подчеркнула Юлия Смирнова.

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