Российский фильм отобран для участия в онлайн-рынке Каннского кинофестиваля

На питчинге десять финалистов расскажут о своих проектах потенциальным инвесторам, сопродюсерам, агентам по продажам и дистрибьюторам. Дата онлайн-питчинга будет анонсирована позднее. Однако уже сейчас известно, что среди финалистов есть российский проект. Это полнометражный фильм с рабочим названием "У нее в голове" - дебют в художественном кино продюсера и режиссёра Марии Ивановой-Зейд. Фильм-копродукция нескольких стран: России, Ливана и Грузии. И сейчас ведутся переговоры с Францией и Литвой.

Лента рассказывает о том, как - цитата из релиза: "В наше время могут развиваться отношения между восточной девушкой и европейским мужчиной - если у него есть хорошо продуманный план, а у нее искренние чувства?" Главная героиня - мусульманская девушка, и повествование будет идти от ее лица. Важной линией в фильме будет ее отказ от религии и от своих корней, соответственно - переживания, связанные с этим. Полное подчинение мужу, манипуляции, жестокость и насилие с его стороны приведут к финальному выбору, который встанет перед героиней: идти дальше и предать себя или остановится и предать его.

Мария Иванова-Зейд - продюсер и режиссер, по образованию наша коллега - журналист. Она окончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. С 17 лет работала журналистом в газете "Московский Комсомолец", затем - в программе "Времечко". В 22 года открыла свою первую продакшн-компанию и стала снимать документальное кино для Первого канала, Пятого канала (Санкт-Петербург) и "России К".

Фото: пресс-служба фильма "У нее в голове"

Затем перешла в игровое кино, сняла короткометражный фильм "Sonuncu" ("Последний"). Картина стала участником основной программы 67-го Каннского кинофестиваля, была показана на 86 международных кинофестивалях и получила 9 наград. С 2016 года Мария начала сотрудничество с Ближневосточным регионом в области кино и культуры. Она придумала и организовала первый фестиваль российского кино в Ливане, о котором писала "РГ".

В 2017 году Мария представила свою дебютную режиссерскую работу - документальный фильм о сирийских беженцах "Бежать от войны". Картина получила специальный приз от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в России и главный приз кинокритиков в рамках фестиваля "Сталкер". В августе 2019 г. Мария с коллегами открыла проект Grant Buro, который помогает российским кинематографистам получать зарубежные гранты на кинопроизводство. Параллельно она с командой запустила несколько громких проектов, о которых "РГ" планирует рассказать отдельно.