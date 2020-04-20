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Рубрика: Экономика

Сбербанк временно отменил комиссию за досрочный перевыпуск карт

Текст: Игорь Зубков
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Сбербанк до 1 июня отменил комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт по любой причине - в связи с кражей, утерей либо сменой фамилии, из-за утраты ПИН-кода.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Стоимость досрочного перевыпуска дебетовой карты Сбербанка зависит от ее типа: перевыпуск классической бесконтактной карты Visa или MasterCard стоит 250 рублей (или 10 долларов либо евро, если карта в валюте), карта "Мир" Классическая - 150 рублей, "Мир" Социальная - 30 рублей. Карты "Моментунм" и все карты линейки "Золотая" перевыпускаются бесплатно.

"Чтобы начать пользоваться перевыпущенной картой, необязательно выходить из дома - активировать карту можно в Сбербанк Онлайн, - отметил директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых. - Сразу после активации клиенту станет доступна вся необходимая информация по карте и возможность совершать операции, включая пополнение, перевод средств на другие счета, оплата услуг ЖКХ, покупки в интернете, а "привязка" карты к электронному кошельку позволит совершать оплату смартфоном в магазинах и снимать средства в банкоматах, оборудованных NFC модулями. Карту в физическом виде можно забрать после окончания периода самоизоляции".

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